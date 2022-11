Les Invalides. 350 ans de fidélité

Sur une idée révolutionnaire de Louis XIV, une grande fondation est créée à Paris en 1670 pour soigner et recueillir les soldats invalides ou trop âgés qui ont servi la France. Malgré tous les bouleversements de l'histoire, les révolutions et les changements de régime, cette vocation n'a jamais quitté l'Institution des Invalides. Aujourd'hui le bâtiment, un des plus beaux monuments de la capitale, est devenu un lieu de mémoire avec le tombeau de Napoléon et plusieurs musées. Cependant des pensionnaires y habitent toujours, entourés et soignés dans des centres très performants. Par delà les siècles, la fondation royale devenue républicaine abrite toujours des invalides, placés aujourd'hui sous la protection du président de la République et de la Nation tout entière.