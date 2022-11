La malédiction des pierres précieuses Patrick Voillot Collection Jacques Pradel Meurtres, crimes, casses du siècle, malédictions réelles ou supposées... depuis la nuit des temps les pierres précieuses ont fasciné les princes et les voyous ! Dans ce livre, Patrick Voillot raconte les histoires tragiques qui illustrent cette réalité ponctuée de mystères sanglants. Le diamant qui tue : le Koh-i-Noor. Vol des bijoux de la tour de Londres... Une vérité plus étrange que la fiction. Un diamant à la seconde à la Biennale du Louvre (29 septembre 2004)... Le vol des bijoux de la couronne de France (1792). Vol de diamants à Anvers... 100 millions d'Euros disparaissent en moins de cinq heures. Le Hope : le grand diamant bleu maudit de Louis XIV. Vol du Millenium Star à Londres... Le diamant le plus parfait du monde. Histoire personnelle... Une belle arnaque. Etc. L'auteur : Docteur en pharmacie, diplômé de l'Institut national de gemmologie, Patrick Voillot est l'auteur de nombreux ouvrages sur les pierres précieuses, dont L'Aventurier des pierres précieuses (Le Pré aux Clercs, 1999) et L'ABCdaire des pierres précieuses (Flammarion, 2002). Il a également réalisé plusieurs films documentaires sur les gemmes, dont la série A la poursuite des pierres précieuses, diffusée sur France 3, France 5, RFO et TV5.