Deuils blancs

Le témoin, un paysan surnommé La buse, prend sa tête entre les mains et se balance sur sa chaise. Il ne relève pas les yeux, comme s'il prenait conscience qu'il garderait le souvenir de ce drame à tout jamais. Le commissaire Lamarque fait signe au gendarme devant la porte de lui ramener un autre verre d'eau et le tend au témoin. Puis, le chef de la police accompagne La buse jusqu'à la salle d'attente où se trouve son épouse, Yvonne (prénom optionnel). Elle et lui se serrent dans les bras. De même corpulence, ils paraissent réunir en une seule étreinte toutes leurs années de vie commune. Le commissaire, ému, s'éloigne... ". Trente-sept personnes viennent d'être retrouvées mortes dans les bois, à quelques dizaines de kilomètres de la frontière franco-suisse. Tout ce que l'on sait pour le moment, c'est qu'un incident sur les voies du TGV de Genève pour Paris les a contraints à passer la nuit sur place. L'enquête est confiée à la police de Bourg-en-Bresse, déjà fort occupée par une autre affaire inquiétante : la disparition d'une adolescente la veille au soir. Mais le sort n'a pas fini de s'acharner sur la région : dans les heures qui suivent, le commissaire Noël Lamarque apprend l'assassinat de son adjoint. Bouleversé et en manque d'effectifs, il appelle un ancien collègue en renfort. Cet inspecteur parisien n'est pas un inconnu pour les gens du pays. Il y a en réalité passé toute son enfance. A son retour, il se voit confronté aux souvenirs douloureux de son passé.