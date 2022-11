L'automne avec Brahms

Johannes Brahms fait la connaissance de Robert Schumann, en pleine gloire et de sa femme Clara, pianiste renommée et il tombe amoureux de Clara qui a vingt ans de plus que lui. ? Schumann est alors interné... on parle à cette époque de mélancolie ? ; on dirait aujourd'hui qu'il souffre de troubles bipolaires. Alors que le monde de l'art ne jure plus que par l'innovation et le progrès, Brahms va se lever, seul contre tous, et démontrer qu'on peut aller encore plus loin en regardant derrière soi. Chantant les beautés de la nature et puisant au plus profond de lui-même, il écrira la musique la plus parfaite et la plus originale qui soit. Une visite dans la coulisse d'un des plus grands créateurs qui soit.