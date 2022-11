Un extrait de conversations entre Noriyuki Ueda, éminent anthropologue, et le Dalai ? Lama. Des vérités et des réflexions pleines de bon sens et de sagesse sur le thème de la colère. Il semble antithétique d'employer "en colère" et "Dalai Lama" dans une même phrase, encore davantage dans un même livre. Car l'enseignement du Dalai Lama est de cultiver l'amour et la compassion. Mais ce dernier a beau affirmer qu'il faut éviter la colère, il reconnaît également que c'est une partie inévitable de la condition humaine. Car la colère qui n'est pas reconnue et qui est réprimée nous détruira. Ce petit livre est là pour vous dire : "Soyez en colère". Une fois que nous pouvons reconnaître la colère - comment nous la retenons, comment nous l'exprimons, comment nous agissons en fonction d'elle- alors nous pouvons la transformer en compassion, pour ensuite apporter l'amour, la paix et la guérison au monde. Ce livre a été rédigé à partir d'un entretien avec le Dalaï Lama, réalisé par Noriyuki Ueda, auteur, conférencier et anthropologue culturel japonais. Chercheur au Centre d'études bouddhistes de l'université de Stanford, il a donné une série de série de conférences sur le bouddhisme contemporain, au cours de laquelle ses étudiants l'ont interrogé : "Le bouddhisme peut-il répondre aux problèmes contemporains ? " Son entretien avec le Dalaï Lama donne un aperçu de la réponse.