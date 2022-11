Un extrait de conversations entre Noriyuki Ueda, éminent anthropologue, et le Dalai ? Lama. Des vérités et des réflexions pleines de bon sens et de sagesse sur le thème de la bienveillance. A travers ses tournées et ses conférences dans le monde entier, sa Sainteté le Dalaï Lama aborde, avec sagesse et humour, les grands thèmes de notre humanité : la vie, la mort, la joie, la maladie, la souffrance, l'attachement, la colère, la compassion... Et le message qu'il livre est le suivant : Soyez bienveillants. Notre besoin fondamental de de bienveillance est évident. Nous voulons tous être traités avec gentillesse. Et lorsque nous traitons les autres avec gentillesse, nous nous nous sentons comblés, nous sommes dans un moment de grâce, nous nous sentons bien. La bienveillance peut se traduire par un sourire, un geste amical, un acte de générosité, une action charitable, un moment de considération... Que nous l'appelions bonne volonté, affection, soin, préoccupation, ou gentillesse, l'acte de bienveillance prend racine dans la compassion. Sa Sainteté le Dalaï Lama partage avec nous dans cet ouvrage son enseignement sur la compassion. Il présente un chemin de don et de réception et nous montre une façon pratique de diriger l'amour et la bienveillance. Soyez gentils chaque fois que c'est possible. C'est toujours possible. Ce livre a été rédigé à partir d'un entretien avec le Dalaï Lama, réalisé par Noriyuki Ueda, auteur, conférencier et anthropologue culturel japonais. Chercheur au Centre d'études bouddhistes de l'université de Stanford, il a donné une série de conférences sur le bouddhisme contemporain, au cours de laquelle ses étudiants l'ont interrogé : "Le bouddhisme peut-il répondre aux problèmes contemporains ? " Son entretien avec le Dalaï Lama donne un aperçu de la réponse.