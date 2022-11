Un monde de lumières. Vitraux de Francis Chigot et de son atelier

Cet ouvrage est consacré aux réalisations artistiques du premier atelier de peinture sur verre du Limousin, créé par Francis Chigot (1879-1960) au début du XXe siècle. Cette immense et exceptionnelle production de vitraux est mise en pleine lumière grâce à une sélection significative de vitraux, maquettes, cartons et esquisses de vitraux conçus à Limoges entre 1907 et 1960 ; divers documents – plaques et tirages photographiques, publicités... – ou oeuvres – émaux, pastels... – s'attachent aussi à l'éclairer. Au fil de ce demi-siècle d'ardentes activités, quelque cinq cents édifices, monuments publics – civils et religieux – ou bâtiments privés, répartis dans diverses contrées du monde, reçurent en effet des baies de natures très variées, attestant le rayonnement et la notoriété de cet atelier qu'anima Francis Chigot, brillant coloriste et industriel entreprenant. Cette personnalité à la fois majeure et méconnue dans le domaine du vitrail sut s'entourer de cartonniers et collaborateurs, qui méritent eux-aussi de sortir de l'ombre tant il ont tenu une place essentielle dans l'évolution de l'art du vitrail au cours de la première moitié du XXe siècle. Les oeuvres présentées sont déployées selon une logique chrono-thématique, en suivant la biographie de Francis Chigot et l'essor de son atelier, avec quelques détours afin de mettre en exergue certains aspects plus singuliers.