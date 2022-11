Les Amoureux de Noël

La parfaite comédie pour retrouver l'esprit de Noël et la magie de l'amour. Que faire quand l'amour sonne à la porte le jour de Noël ? Lindsay Miller est plongée jusqu'au cou dans les cartes de Noël et les caramels faits maison, mais elle ne s'est jamais autant sentie comme le Grinch. Pourquoi Noël chez elle n'est-il pas plein de magie, comme dans son film préféré, A Christmas Carol... ? C'est alors qu'entre en scène Fred, un inconnu sexy et excentrique qui débarque à l'improviste chez Lindsay. Habillé comme s'il sortait d'un roman de Dickens, avec un accent britannique, Fred prétend être un messager, envoyé par le "quartier général" pour l'aider à retrouver la joie de Noël. Fred serait-il un ange tombé du ciel ou juste un fou furieux ? Un zeste de magie pour une comédie très romantique ! Golden Quill for Sweet Traditional Romance Première place des ventes sur Kindle UK