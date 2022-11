Dans ce nouveau recueil de chroniques halieutiques, John Gierach combine avec humour et esprit les ingrédients d'un manuel de pêche et d'un récit d'aventures pour nous offrir des réflexions profondes et ironiques non seulement sur la pêche à la mouche, mais aussi sur la beauté des rivières et sur nos propres travers. Il nous montre que la pêche à la mouche est bien plus qu'un simple sport. C'est un mode de vie dans lequel la patience est - parfois - récompensée, les rythmes du monde naturel appréciés à leur juste valeur, et où la quête de la canne ou de la rivière idéale est sans fin. John Gierach s'inscrit dans la lignée des Aventures de Nick Adams d'Ernest Hemingway et des récits de John D Voelker et Norman Maclean. Avec ce délectable Même les truites ont du vague à l'âme, il confirme qu'il est l'un des auteurs les plus perspicaces, drôles et talentueux de l'Ouest américain.