Bonnie la vache et ses amis. 20 animaux adorables à crocheter avec un fil épais

Dans ce livre, Claire Gelder a le plaisir de vous présenter Bonnie la vache Highland et Isla son veau, ainsi que d'autres doudous géants mais non moins adorables, réalisés au crochet. La douceur et l'épaisseur de leur fil, de même que leurs longues pattes très souples, vous donneront une envie irrésistible de les prendre dans vos bras ou de vous blottir contre eux sur le canapé. D'autant que ces peluches pleines de charme atteignent la taille sympathique d'environ 70 cm de haut et leurs bébés, environ 35 cm. Les projets s'adressent aux débutants comme aux plus expérimentés et ne requièrent qu'une maîtrise des bases du crochet. 20 doudous adorables n'attendent que vous pour prendre vie et devenir vos compagnons. Alors... qui, des oiseaux de jardin, du cerf, de la biche, du blaireau, du renard, du chat, du chien, de la souris, du hérisson, des hiboux, des tourtereaux, de la grenouille, de son bébé, de la chèvre ou de son chevreau, sera le premier à voler votre coeur ?