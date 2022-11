Atlas secret du Renseignement. 100 cartes et infographies pour découvrir la face cachée du monde

Le vade-mecum du parfait espion Jamais dans l'histoire humaine les espions n'ont été aussi nombreux qu'aujourd'hui, jamais les services de renseignement n'ont autant investi et recruté. Qu'on se préoccupe de sécurité ou qu'on s'inquiète pour le respect de la vie privée, il n'est plus possible aujourd'hui d'ignorer cette réalité : le renseignement est partout, de l'informateur de base aux logiciels espions qui scrutent notre quotidien... En plus de cinquante cartes et de nombreuses infographies, Bruno Fuligni nous donne les clefs d'un univers opaque et fascinant, dont les pièges et les faux-semblants recouvrent des enjeux stratégiques. Comment s'organisent les services de renseignement et comment en faire partie ? Quels sont les points chauds du globe et les vulnérabilités des grands Etats ? Où se trouvent les bases secrètes, les camps d'entraînement, les enceintes les plus sécurisées de la planète ? Comment se préparer à une mission clandestine, franchir les frontières en changeant d'identité, se procurer des armes et des mercenaires, échapper aux services rivaux comme à la surveillance des radômes ? Véritable manuel pratique de l'apprenti-espion, cet atlas révèle tout ce qu'il faut savoir pour intégrer le vrai Bureau des légendes !