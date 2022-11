En thérapie la psychanalyse en série

La série à succès d'Arte décryptée sous le prisme de la psychanalyse En Thérapie, la série réalisée par Eric Toledano et Olivier Nakache pour Arte, a ouvert les portes habituellement closes d'un cabinet de psychothérapie. Au gré des rencontres, le psy Philippe Dayan nous emmène dans l'intimité de ses patients et la sienne, pétrie d'humanité mais aussi de doutes. Adaptée de la série israélienne BeTipul d'Hagai Levi, la série connaît un succès critique et d'audience. Elle suscite aussi un vif intérêt au sein de la communauté des psychothérapeutes français, qui la voient comme un moyen de lever le voile sur un métier souvent mal compris. En Thérapie, le livre analyse et décrypte la série grâce aux regards critiques de psychothérapeutes et lève le voile sur un domaine médical encore mal connu. Qu'est-ce qu'un psychanalyste ? Un psychologue ? Quelles sont leurs méthodes ? Comment se passe le transfert ? Le livre fait aussi défiler sur le divan tous les personnages sous le prisme d'une analyse véritable. Adel Chimane, le policier de la BRI traumatisé par l'attentat du Bataclan, Robin, l'adolescent victime de harcèlement, le couple en détresse joué par Pio Marmai et Clémence Poésy... Comment un vrai psychothérapeute aurait-il géré ces cas ? Philippe Dayan a-t-il commis des erreurs ? La fiction est-elle fidèle au quotidien des professionnels ? Fouillé, documenté mais très accessible, le livre se veut aussi une porte ouverte sur notre inconscient et ses mystères.