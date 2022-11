Radical pop. Le design politique à Turin de Mai 68 aux années de plomb

Par leur démarche militante, les jeunes designers de Gruppo Strum et Studio 65 s'inscrivent dans la période d'apogée de la triade design/politique/italianité, à l'orée des années 1970. Mêlant les influences de l'architecture radicale et du pop art, leur design souligne la richesse et la complexité de la scène turinoise. Les itinéraires de ces deux groupes rappellent à quel point le design est un objet éminemment culturel, clef de compréhension de l'Italie contemporaine.