La sociologie et les études militaires. Fondations classiques et contemporaines

La sociologie militaire a reçu peu d'attention dans le monde universitaire au sens large et se concentre principalement sur les relations civilo-militaires. Ce livre cherche à combler cette lacune et combine des idées, des théories et des idées des fondateurs de la sociologie, chaque chapitre se concentrant sur un penseur spécifique. Il y a des chapitres sur Max Weber, Emile Durkheim, Karl Marx, Georg Simmel, Jane Addams, W. E. B. du Bois, Pitirim Sorokin, Erving Goffman, Michel Foucault, Morris Janowitz, Norbert Elias, Cornelis Lammers, Arlie Russell Hochshild, Cynthia Enloe et Bruno Latour. Chaque essai discute de leurs idées et théories en relation avec des sujets qui préoccupent dans et autour de l'armée aujourd'hui. Les études militaires sont prises dans un sens large ici, de sorte que le volume englobe un large éventail de questions, y compris les relations civilo-militaires, les affaires militaro-politiques, la performance et les résultats des opérations militaires, et les arrangements organisationnels, y compris la technologie et la composition, la performance et le bien-être du personnel. Le livre vise à fournir des points de vue et des idées qui aideront les militaires à innover dans leurs organisations et leurs pratiques, pas nécessairement de la manière fonctionnelle habituelle d'innover (c. -à-d. plus rapidement, plus précisément, etc.), mais d'une manière plus large.