D'autres nouvelles de moi

Un ouvrage à la mémoire d'un nouvelliste aux multiples pseudonymes. On connaissait San-Antonio, le pseudonyme le plus célèbre du romancier Frédéric Dard. Mais connaissait-on Frédéric Charles, Charles Antoine, Guiseppe Papo, Cornel Milk, Patrice, et d'autres encore ? Pourtant, derrière ces nombreux noms se cache bien un seul homme qui, de la fin des années 1940 au milieu des années 1960, signa des dizaines de nouvelles dans différentes revues populaires. Humoristiques, exotiques, sombres ou coquines, toutes témoignent de l'incroyable polygraphie de cet écrivain majeur, qui, en attendant la consécration critique et financière, fit feu de tout bois littéraire. De la légèreté grivoise contrebalançant un profond pessimisme, aux calembredaines coexistant avec une implacable lucidité sur la nature humaine, on trouvera en germe, dans ces textes pourtant variés, des thématiques qui resteront chères au coeur de cet auteur aujourd'hui patrimonial. Edition établie, présentée et annotée par Alexandre Clément