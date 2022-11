La Garance. Nouvelle édition

" A vrai dire, aucun de mes romans n'est plus actuel que La Garance. " Jean Anglade. Tout le talent d'un écrivain visionnaire et conteur d'exception. Il fut décrété, pour de légitimes raisons, qu'on ne teindrait plus en garance les pantalons des uniformes de l'Armée nationale. C'est la ruine chez les garanciers, qui cultivent la plante dont les racines produisent le précieux colorant. Polbuss, sous-secrétaire d'Etat à l'Intérieur, est chargé d'annoncer cette décision aux notables de la province garancière. Une révolution ne tarde pas à exploser au sein de la population... Il fallait toute la vigueur du style de Jean Anglade pour rendre avec force ces sentiments, ces passions, l'humour et le dénuement, la résignation et la colère, qui naissent des tragédies passées, présentes... ou à venir.