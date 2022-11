Le moulin du loup Tome 3 : Les tristes noces

Une grande saga familiale au coeur des Charentes. La suite des romans Le Moulin du Loup et Le Chemin des Falaises. 1918. Après la guerre, la vie reprend peu à peu son cours normal dans la vallée des Eaux-Claires. Faustine, institutrice dans un orphelinat d'Angoulême, doit bientôt épouser Denis Giraud, riche héritier du domaine de Ponriant. Pourtant, elle est restée très attachée à Matthieu, avec qui elle a grandi. Alors qu'émerge un monde nouveau avec ses progrès techniques et l'évolution des mentalités, l'existence de Faustine se révèle parsemée d'embûches et de surprises. A l'aube des Années folles, Faustine et les siens chercheront leur voie. Au risque de se perdre ? Une grande saga familiale en Charente au début du XXe siècle.