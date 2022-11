La Bible ! Le texte le plus lu, mais pas toujours le mieux compris. Des textes anciens qui ne sont pas toujours accessibles. Dont les leçons peuvent nous dérouter. Comment les lire ? Comment les appliquer à notre aujourd'hui ? C'est le défi que relève la Bible expliquée. La Bible expliquée, fruit d'une équipe internationale et interconfessionnelle de quatre-vingts biblistes, propose au lecteur des clés de compréhension qui font d'elle un ouvrage de référence original et accessible à tous. Le texte intégral de la Bible, Ancien et Nouveau Testament en français courant. 4000 notices explicatives. Une introduction générale à la Bible et une introduction à chacun des livres. Un vocabulaire, un tableau chronologique, 3 plans noir et blanc, 4 cartes couleur, une présentation conviviale en deux couleurs et un repérage facile dans toute la Bible. En replaçant les textes dans leur perspective historique et religieuse, en fournissant des explications originales, à la portée de tous, la Bible expliquée respecte l'esprit des auteurs, et en éclaire le message central. Elle invite à une réflexion sur l'actualité de ces écrits tout en en soulignant la profondeur spirituelle. Cette présentation conviviale, qui facilite une lecture simultanée du texte biblique et des explications, laisse finalement la parole à ce texte universel.