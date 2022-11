Les rêves de mon père. Inspiration pour la nouvelle génération

" Yes we can ! " L'autobiographie de jeunesse de Barack Obama est un souffle d'espoir pour les ados On connaît tous Barack Obama, le premier Afro-américain élu 44è président des Etats-Unis qui a incarné l'espoir d'un monde plus juste. On connait moins son histoire avant la politique, ce qui l'a conduit à s'engager, son enfance en l'absence d'un père, son adolescence tourmentée de métis en quête de son identité. Des plages de Hawaï de son enfance au campus de la fac en Californie et aux rues de Chicago qu'il arpente comme travailleur social, en passant par les années en Indonésie et son voyage au Kenya pour rencontrer enfin sa famille paternelle, Barack Obama nous livre le roman bouleversant de sa jeunesse. Il ne cache rien de ses doutes, de ses années lycée et d'université, au cours desquelles mûrit son engagement et son envie de changer les choses pour les communautés afro-américaines - et où il a compris, enfin, qui était son père. Barack Obama a actualisé le texte de son autobiographie de jeunesse pour transmettre à la nouvelle génération un récit inspirant concentré sur l'essentiel, avec une écriture modernisée. Roman inspirant à lire dès 13 ans.