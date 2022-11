L'Amigo et Bruxelles / D'une prison à un hôtel mythique. 1522 - 2022

La prison de l'Amigo a intimement suivi le cours de l'histoire de la ville de Bruxelles. Née de la coutume féodale des "vroente" , ces maisons aï¬ermées pour l'occasion par le Seigneur de la ville ; elle prendra en 1522 son adresse définitive, rue de l'Amigo, derrière l'Hôtel de Ville. Maison de détention le temps du procès du prévenu, elle verra au sein de ses cellules des hérétiques, des opposants politiques, des vagabonds, des artistes et d'illustres détenus. Vidocq s'en évade fin 1795. Sur la table de sa cellule, Paul Verlaine y écrira une lettre à Victor Hugo en juillet 1873 avant son transfert pour la maison d'arrêt des Petits-Carmes. Karl Marx et sa femme Jenny y seront détenus en 1848 avant d'être expulsés de Belgique. Détruite peu avant 1930, son emplacement accueillera en 1958 le nouvel écrin que l'on connaît de nos jours : un palace bruxellois afin d'y recevoir les célébrités et les plus grands de ce monde, en plein coeur du centre historique de la ville. De quoi voir leurs yeux briller de 5 étoiles... Sur base d'archives, cet ouvrage décrypte les faits historiques et aborde le parcours si particulier de cette ancienne prison. Celle dont on dira qu'il faut y avoir passé une nuit pour devenir un bourgeois de Bruxelles ! Le récit convie également le lecteur à un tête-à-tête avec un héritage fascinant, dont l'année 2022 marque les 500 ans.