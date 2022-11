Comment dorment les animaux

Ce documentaire explore le monde mystérieux du sommeil à travers 16 portraits d'animaux, et autant de façons de dormir. Pélican, loutre, bourdon, chat, girafe... Certains ne dorment que quelques minutes par jour, d'autres passent les deux tiers de leur vie à somnoler. Certains s'enfoncent dans l'eau, d'autres se tiennent en équilibre sur une patte. Certains se nichent dans une fleur, d'autres se protègent en s'enfermant dans une bulle... S'adressant aux plus jeunes, ce livre émerveille par sa simplicité. Les textes concis captivent et étonnent, et les compositions variées célèbrent la diversité du monde animal.