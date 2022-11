"Ona et les oiseaux" est un conte musical, un voyage initiatique inspire ? par le folklore enfantin slave, la musicalité des chants d'oiseaux et des plus petits bruits de la forêt. Soudain, Ona apparaît dans la forêt. Elle fait ses premiers pas, feutrés, incertains. Elle s'avance dans le sous-bois, le monde de l'eau, le soir, le matin. Elle rencontre la terre, les insectes, la lumière, et les oiseaux. La sitelle lui glisse un secret, elle participe au conseil des oiseaux, et puis, elle a envie de faire la fête. La poésie réaliste de Léo Fuster dans la voix énigmatique de Aurélia Coulaty évoque le monde naturel que Ona découvre. Son aventure d'éveil à la faune et la flore, alterne avec une musique née des mélodies traditionnelles slaves et des compositions originales de Léo Fuster pour lesquelles il a laissé les oiseaux dicter leur partition aux instruments folkloriques : balalaïka (qui représente Ona), contrebasse, violon, accordéon, flûtes, clarinette. Ona, personnage de bébé masqué, petit cousin de l'imaginaire de Maurice Sendak, se promène parmi les paysages et les dessins naturalistes d'oiseaux de Marion Vandenbroucke. Une histoire onirique dans la forêt avec les oiseaux et 16 musiques slaves et klezmer.