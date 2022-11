David Lynch : cauchemar américain

D'Elephant Man à Blue Velvet, de Twin Peaks à Mullholand Drive, David Lynch s'est établi en véritable maître de l'étrange. Au fil d'une oeuvre nimbée de mystère, il nous ouvre les portes d'un univers à deux visages où le beau cohabite avec le monstrueux, où le bien côtoie le mal, où l'innocence rencontre la perversité et où la réalité vacille au bord du rêve. Dans ce jeu de faux-semblants, la tranquillité apparente d'une petite ville américaine peut dissimuler les plus inquiétants secrets... Des secrets que Rockyrama se propose ici, non pas de percer, mais d'embrasser. Une virée aux confins de l'Amérique cauchemardesque de David Lynch qui vous invitera à passer de l'autre côté du miroir.