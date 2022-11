Pour bien lire en soi-même. Vingt deux nuances de Proust

Marcel Proust est mort il y a cent ans. Sans trop se soucier de la fièvre commémorative, les éditions du Réalgar se proposent de publier, , un ouvrage collectif regroupant les contributions d'auteurs qui, d'une manière ou d'une autre, furent et sont encore marqués par son oeuvre. Il ne saurait évidemment s'agir d'entrer dans la valse des études critiques et des hommages, lesquels se bousculent à l'occasion de cet anniversaire, le souhait étant à l'opposé de réunir des textes fondés sur le rapport sensible de chaque intervenant avec Proust : ce que l'auteur de la Recherche représente intimement à ses yeux, d'un point de vue littéraire, certes, mais aussi affectif ; quel rôle il a tenu, tient toujours au sein d'une vie en quête d'elle-même et de son expression.