Lost Lad London Tome 1

Inspecteur et suspect numéro un : alliance secrète dans l'enquête sur le meurtre du maire de Londres ! Al, étudiant londonien d'origine asiatique, se sent à part dans sa famille d'adoption. Il préfère vivre en colocation, à distance de ses parents. Son ambition est d'obtenir son diplôme sans faire de vagues... Mais sa vie bascule lorsqu'il monte dans le métro où le maire de la ville est retrouvé assassiné ! Le meurtre fait sensation. Ellis, inspecteur bourru mais compétent, est chargé du cas malgré un bras et une jambe dans le plâtre. Hanté par le souvenir d'une enquête qui a mal tourné, il est bien décidé à ne plus jamais se tromper de coupable. Quand Al apprend la nouvelle, il ne se sent pas concerné : la veille, il est descendu à sa station comme d'habitude, sans rien soupçonner. Et pourtant, il découvre un couteau ensanglanté dans la poche de son manteau ! C'est le moment qu'Ellis choisit pour sonner à sa porte... Le jeune homme serait-il devenu à son insu le suspect numéro un ? A la frontière entre manga et roman noir, Lost Lad London renouvelle le genre policier ! L'autrice Shima Shinya met à profit son expérience en Angleterre pour dépeindre un univers réaliste où machinations et secrets s'entremêlent...