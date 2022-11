Le grand livre des pourquoi de Grand Mercredi

Le livre pour répondre à toutes les questions de ses petits enfants. Près de 150 questions : des questions de connaissances de l'univers et du vivant : pourquoi le ciel est bleu, pourquoi les araignées rentrent dans la maison, pourquoi l'arc-en-ciel n'est pas là tous les jours... des questions de société, des questions plus philosophiques, des questions sur les émotions, sur l'environnement familial. Un livre qui mélange les approches et les types de réponse. Un livre pour les grands-parents et leur permettre d'entamer des conversations avec leurs petits-enfants et nourrir leurs réflexions.