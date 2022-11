ANGELA DAVIS - eternelle insoumise. 0

Roman biographique Marie-Florence Ehret raconte la vie de celle qui fut dans les années 60, et qui est encore en 2022, une des principales figures des mouvements d'émancipation aux USA : émancipation des noirs et des autres minorités ethniques, des femmes et des travailleurs pauvres. Elle a osé se lever contre son gouvernement, ce qui lui valu la prison. Elle réussit à être libérée grâce à une importante mobilisation, tant aux Etats Unis que dans le reste du monde.