Les mille vies d'Agatha Christie

Agatha Christie, créatrice d'Hercule Poirot et de miss Marple, est l'auteure de langue anglaise la plus vendue après Shakespeare. Soprano, championne de surf, globe-trotteuse, la "duchesse de la Mort" a eu mille vies. 4 décembre 1926. La voiture d'Agatha Christie, 36 ans et déjà star du roman policier, est retrouvée près de l'étang de Silent Pool. La police s'interroge : qu'est-il arrivé à sa célèbre propriétaire ? S'agit-il d'une fugue, d'un accident, d'une mise en scène géniale comme elle sait si bien en imaginer ? Pour la première fois, Béatrix de l'Aulnoit fait toute la lumière sur cette énigme qui fit la une de la presse durant onze jours et passionne toujours ses millions de lecteurs. De Londres à Bagdad, c'est la vie trépidante et romanesque de cette Anglaise à l'humour indémodable que cette biographie nous fait découvrir.