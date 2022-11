Emerson Lake and Palmer - Livre

Emerson Lake and Palmer est un des groupes les plus emblématiques du rock progressif qui a connu ses grandes heures durant la première moitié des années soixante-dix. Une discographie étonnante pour un groupe extravagant sur scène. L'ouvrage présente aussi Asia et son tube "Heat of the Moment" dans lequel sévissait Carl Palmer. Emerson Lake and Palmer est l'association de trois musiciens particuliers et exceptionnels pour former un trio extravagant et exubérant qui laissera une trace indélébile dans le rock des années soixante-dix. Composé de Keith Emerson, Greg Lake et Carl Palmer, ce super groupe est un groupe de scène qui impressionne autant par l'installation faramineuse des claviers et synthétiseurs de Keith Emerson que par son jeu de scène flamboyant dont l'image culte reste le moment ou il plante un poignard entre les touches de l'orgue Hammond. Keith Emerson est ainsi l'homme qui a mis le clavier sur le devant de la scène rock, comme une alternative à la guitare. Avec 6 albums studios dont les plus remarquables sont le premier album avec sa ballade " Lucky Man ", Tarkus et Brain Salad Surgery, Emerson Lake and Palmer propose un mix particulièrement réussi d'adaptation de musique classique aux codes du rock avec en moment fort " America " de Leonard Bernstein et " Tableaux d'une exposition " de Moussorgsky. En présentant l'ensemble de l'oeuvre d'E. L. P, les albums studios, les live et les archives, ce livre est l'occasion de se plonger dans une période représentative de la première moitié des années soixante-dix. Il présente aussi l'ensemble des projets et groupes dans lesquels les trois stars ont évolué comme The Nice pour Keith Emerson, King Crimson pour Greg Lake et Asia et son tube ultime " Heat of the Moment " pour Carl Palmer.