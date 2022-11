Tarot sauvage et inconnu des archétypes

LE NOUVEAU TAROT DE KIM KRANS ! Dans ce coffret totalement original et inédit, l'auteure à succès du New York Times, qui a redéfini le tarot pour le XXIe siècle, nous emmène dans un voyage de découverte de soi au coeur de l'inconscient collectif et dans le royaume des archétypes, où se rencontrent les rêves et les mythes. Kim Krans met en lumière le pouvoir révélateur des archétypes, ces symboles anciens et universels qui ont traversé le temps et les cultures et qui résident au plus profond de notre psyché commune. Illustré dans son style unique "sauvage et inconnu'. Ce tarot comprend 78 magnifiques cartes oracle rondes réparties en quatre couleurs : Le Soi, Les Lieux, Les Outils et Les Initiations. Chaque archétype a été soigneusement sélectionné pour sa puissance symbolique et la leçon qui se trouve au coeur de sa nature, comme le Poète, qui représente la créativité émotionnelle profonde et la volonté de trouver notre vérité, et la Vision, qui symbolise le voyage de toute une vie pour redécouvrir notre destinée. Un livre de 224 pages, écrit et conçu par Krans, détaille la signification de chaque carte et offre des explications claires et précises sur les nombreux tirages, pratiques et concepts qui alimentent le jeu des archétypes.