Herbier des sorcières. Edition revue et augmentée

L'Herbier des Sorcières fait peau neuve dans une édition revue et augmentée. Le livre à succès d'Hagel est de retour avec encore plus de plantes, de savoirs anciens et modernes mais aussi de magie ! Un Herbier constitue un fascinant support physique d'études des plantes, si chères au coeur des sorcières. Dans cette nouvelle édition, découvrez plus de 20 plantes supplémentaires et leur magie. Hagel vous adresse une réelle invitation à parcourir le chemin des sorcières des temps anciens et à comprendre les plantes pour les utiliser au quotidien. Partez en quête de l'harmonie avec la nature qui vous entoure et reconnectez-vous à elle ! BIO AUTEURE : Hagel, auteure de La Médiumnité, est spécialisée en anthropologie et en sociologie de l'ésotérisme et des spiritualités. Pratiquante de la magie, pandéiste, elle aime comprendre et explorer les différentes spiritualités païennes européennes au travers de la théorie, de la pratique et de l'écriture.