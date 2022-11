Lieux sacrés des 5 continents. 0

Cet ouvrage présente les 40 lieux sacrés les plus fascinants et les plus impressionnants du monde : le mont Athos, la ville sainte de Jérusalem, l'oracle de Delphes, la cathédrale de Chartres, les pyramides d'Egypte, le mont sacré de Kailash, la cité perdue de Machu Picchu, l'arbre sacré de Bodhgaya, le Taj Mahal, etc.