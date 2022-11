Doux piège

Ce livre témoignage d'une grande pudeur est empreint de respect, de finesse et de douceur. C'est de l'érotisme noble, de l'amour vrai en construction, un témoignage incontournable qui touche la sensibilité de nombre de nos contemporains. Très vite les pages du livre plongent le lecteur dans l'érotisme masculin. Julia est une violoncelliste mariée aime un contre-ténor que seuls les hommes attirent sexuellement. Elle a compris qu'elle ne pourra le conquérir vu son homosexualité. Elle n'en n'a d'ailleurs pas le temps et va agir au nom de l'amour au-delà d'elle-même. Son stratagème dépasse Machiavel. Il n'est pas politique mais amoureux et désintéressé. Souhaitant le bonheur de son mari et désirant rendre heureux son aimé, elle ourdit une sorte de complot de bonheur par un doux et délicat chantage aux sentiments, et crée un couple entre deux hommes. Elle met au point une voie inattendue et originale pour le moins. Son mari aura donc un compagnon de vie qui deviendra sa moitié. Ce livre montre toute la magie et le savoir-faire d'une femme par altruisme envers ceux qu'elle aime, afin qu'ils vivent heureux. Il regorge également de trésors d'un érotisme irrésistible entre hommes. Serait-ce une ode à l'homosexualité fidèle et sincère ? A chaque lecteur de trancher car l'approche de l'auteure mérite le détour.