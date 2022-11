Nexus s'achève sur le départ de Miller vers l'Europe où il accomplira sa vocation d'écrivain à laquelle il aspirait tant. Au coeur de son mariage avec Mona qui s'efforce autant que possible de l'accompagner dans ses écritures, Miller se voit désormais concurrencé par la relation que sa femme entretient avec une amie Anastasia (Stasia). Du coup, l'écrivain s'énerve, délire, ronge son frein. Une foule de personnages baroques traversent son univers. Devant cette situation si chaotique, une solution finit par s'imposer : il faut partir vers l'Europe, ce que feront le narrateur et Mona à la fin du livre, cette Europe planche de salut pour les Américains incompris dans leur propre pays. Avec Nexus se clôt le récit des années new-yorkaises de Miller et commence pour lui un nouveau chapitre qui sera décrit dans ses grandes oeuvres des années trente : Tropique du Cancer et Tropique du Capricorne. C'est une autre histoire.