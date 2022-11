- Deuxième volet de la trilogie de La Crucifixion en rose, Plexus est sans doute le livre le plus puissant de la trilogie. Avec Plexus, Henry Miller continue de raconter ses aventures avec Mona. Il quitte son emploi à la Compagnie cosmodémonique des télégraphes et cherche à devenir un écrivain. Comme toujours, chez Mille, on retrouve un enchevêtrement de récits, de portraits et de dialogues. Il revient sur ses années d'enfance dans le 14e arrondissement de New York. Il décrit son combat quotidien pour devenir un écrivain et briser toutes les chaînes qui l'empêchent de devenir l'artiste qu'il souhaite incarner. Miller connaît alors les échecs, la misère, les humiliations... Il croit cependant en son étoile et en son génie. Dans cette odyssée, il trouve en Mona un soutien très particulier. Elle pousse le dévouement au-delà de toutes limites. Cette foi dans l'écriture le sauvera et sera à l'origine de ce magnifique témoignage.