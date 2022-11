- Premier volet de la trilogie, " La Crucifixion en rose ", grand classique de Henry Miller. - Cette trilogie figure dans le classement des cent livres du siècle établi par le journal Le Monde et la Fnac. - Chef d'oeuvre de la littérature américaine du XXe siècle. Sexus s'ouvre sur la rencontre de l'auteur et de sa seconde femme (qu'il appelle ici " Mara " puis " Mona "). C'est l'histoire du grand amour qui transforme de fond en comble Miller, le secoue et lui fait prendre conscience de sa vocation d'écrivain. Certains passages, très crus, d'une crudité explicite, ont rendu ce livre célèbre. Il fut d'ailleurs interdit pendant longtemps. L'auteur rencontre Mara, danseuse dans un dancing. La passion entre eux sera fulgurante. La vie du narrateur est ponctuée par ses rencontres et ses aventures. On croise ainsi Ulric l'artiste, le docteur Kronski et d'autres personnages de Brooklyn et du Bronx. Le divorce s'annonce inévitable entre Miller et son ex-femme, alors que justement il se met ressentir un fort désir pour elle. Un récit d'une force vertigineuse.