Voyages hors des sentiers battus

101 lieux incroyables à visiter loin des foules Les auteurs Lonely Planet ont sélectionné sur chaque continent des destinations passionnantes et pourtant hors des itinéraires touristiques : pays, régions, villes, parcs nationaux... Avec les meilleurs conseils pour découvrir des lieux fascinants loin des foules ! 101 destinations : de l'Algérie au Suriname, de l'île de Shikoku au Japon à la péninsule de Cobourg en Australie, de Milwaukee aux Etats-Unis à Trévise en Italie, ce livre vous fera découvrir des destinations discrètes parce qu'à l'ombre de lieux très fréquentés, ou inattendues parce que méconnues. Des conseils et des informations pratiques pour un premier voyage réussi dans chaque destination (meilleures saisons, spécialités et coutumes locales, délais pour les formalités ou encore meilleurs modes de transport)... Pour chaque destination, une présentation du lieu et de ses atouts, pour choisir l'aventure qui colle au mieux à ses envies.