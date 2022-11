Dessiner la mode avec Deborah Desmada

Pour un véritable voyage dans le monde de la mode, suivez Deborah Desmada et ses 20 créations à réaliser en pas à pas. Créez un pattern, aux inspirations street wear, haute couture ou accessoires de choc : ce livre fera de vous un. e designer de mode, le temps d'un instant créatif. Au sein de la collection Artiste Académie, des artistes dans l'air du temps vous ouvrent leur univers, pour vous initier à une technique artistique ou à un thème, au fil de 20 projets en pas-à-pas : un véritable cours particulier à retrouver tout au long du livre ! Ici, vous suivrez Deborad Desmada qui, grâce à ses conseils pour apprendre à créer en autonomie, pour choisir son matériel et ses astuces, vous plongera dans le monde de la mode au travers de 20 crations uniques et originales.