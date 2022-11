Les circuits courts alimentaires. Des marché de proximité incertains

Présentation du livre : Au moment où l'économie mondiale est traversée par une succession de crises d'ampleur et d'intensité sans précédent, les produits de proximité suscitent un intérêt grandissant. Pour faire face aux risques induits par la mondialisation des échanges et la spécialisation géographique du travail, la relocalisation des activités de production est aujourd'hui plébiscitée. Dans l'agroalimentaire, la pandémie a donné un nouveau souffle aux " circuits courtsA " qui cherchent à réduire la distance marchande entre agriculteurs et consommateurs. Ce livre restitue le processus d'institutionnalisation de ces marchés ainsi que les multiples investissements dont ils font l'objet. L'enquête sur laquelle se base cet ouvrage pointe dans un subtil jeu d'échelles un phénomène paradoxal : l'intervention d'un certain nombre d'intermédiaires comme condition de félicité de marchés qui valorisent un rapprochement entre les agriculteurs et les consommateurs. Elle montre à quel point le succès des " circuits courtsA " s'explique par l'intervention de militants, chercheurs, et agents du ministère de l'Agriculture qui, souvent malgré eux, participent dans le même temps à leur réappropriation par les acteurs centraux du secteur agricole. Points forts de l'ouvrage : il est basé sur une enquête multi-située associant méthodes qualitatives et quantitatives il porte sur les marchés de proximité que la crise actuelle a replacé au coeur de l'actualité il offre un regard original sur les " circuits courts alimentairesA " qui plébiscitent un rapprochement entre les agriculteurs et les consommateurs. enfin, l'ouvrage révèle les conditions de réussite de ces circuits, tout comme leurs limites et invite ainsi à questionner la portée de cette proximité retrouvée dans d'autres secteurs, y compris ceux qui relèvent de l'industrie manufacturière Biographie de l'auteurA : Jean-Baptiste Paranthoën est post-doctorant à l'Université de Reims Champagne Ardennes. Membre du Centre d'Etudes et de Recherches sur les Emplois et les Professionnalisations et associé au Centre d'Economie et de Sociologie Appliquées à l'Agriculture et aux Espaces Ruraux, ses travaux portent sur les modèles de développement économique alternatifs.