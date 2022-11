Formula 1. L'histoire officielle, Edition revue et augmentée

Formule 1 - L'Histoire officielle est une chronique joliment illustrée de la Formule 1, qui retrace le championnat du monde des pilotes, décennie par décennie, depuis la première course disputée le 13 mai 1950, au travers de 70 éditions. Peu de sports ont autant changé que la Formule 1, mais elle est restée globalement la même, une compétition à haute vitesse dans des voitures construites au plus haut niveau possible de performance technique. De Prost à Senna, ce livre retrace l'Histoire du championnat et met en avant les héros de la discipline ainsi que la croissance et la diversité de chaque saison, les luttes pour le titre mondial, l'arrivée et le départ de constructeurs, mais aussi les moments clés et les améliorations majeures sur le plan de la sécurité.