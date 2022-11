Line Renaud. Une vie de comédie

Une vie parmi d'autres Depuis ses débuts à l'écran en 1946 (La Foire aux chimères) jusqu'à son dernier film, Une belle course, Line Renaud, avec modestie et talent, s'est illustrée dans tous les domaines de la comédie : cinéma, théâtre, télévision et série. Entre productions grand-public et réalisations plus confidentielles, l'inusable demoiselle d'Armentières apparaît à l'écran d'abord comme chanteuse, puis, après les années Vegas au tournant des années 80, grâce au soutien inconditionnel de Dominique Besnehard, qui l'impose dans un paysage audiovisuel guère accueillant. De seconds rôles touchants ou inattendus aux leading ladies, elle détone chez Denis, Serreau, Aghion, et plus récemment Dany Boon. Mais c'est au théâtre, dans la lignée de Bette Davis, Lauren Bacall ou Jacqueline Maillan, qu'elle explose véritablement. Une vie de comédie qui rime avec défi, puisque tout en menant cette carrière avec succès, elle continue de jongler entre projets artistiques et multiples engagements. Alors chapeau Line Renaud !