Ce n'est pas que du Football. Mes vingt ans à la tête du stade de Reims

20 ANS AU COEUR D'UN CLUB MYTHIQUE Issu d'une famille modeste, fils unique de chauffeur routier, Jean-Pierre Caillot aurait pu faire comme tant d'autres, prendre la suite de son père et connaître une vie paisible et ordonnée. Mais il a préféré casser les codes et se lancer un défi fou, redonner ses lettres de noblesse à son club de coeur, le Stade de Reims. En 20 ans de présidence, il a, non sans mal, ramené le club champenois dans l'élite du football français. Il lui a offert des installations enviées de beaucoup. Il lui a même refait goûter, l'espace de quelques semaines, au plaisir des joutes européennes. De sa passion précoce pour le Stade de Reims enfant, à la qualification de son club pour une coupe européenne, Jean-Pierre Caillot se raconte. Sa rapide paternité, ses prises de pouvoir et de positions, l'entrepreneuriat, le management, les difficiles soirées de défaite ou de relégation, les grandes émotions du succès, les mercatos difficiles. Comment développer une société de transport qui porte son nom et en faire le dixième employeur de la Marne ? Comment gérer ses relations avec des acteurs si différents et si volatiles du monde du football ? Comment se réinventer dans un environnement parfois hostile ? Comment le football peut aussi ouvrir d'autres portes ? Comment mener de front toutes ses responsabilités ? Bienvenue dans les coulisses d'un club historique, dans la vie d'un président singulier, passionné.