Les trois veuves de Hong-Kong

Malko écarta le tissu. Madame Cheng Chang gisait sur le dos. Elle avait les yeux grands ouverts avec les pupilles dilatées, la machoire encore contractée et à hauteur du foie un morceau d'aiguille hypodermique encore enfoncée dans la chair. Il la retira avec précaution et l'examina. Tout de suite, l'odeur d'amandes amères lui sauta au visage. Du cyanure ! Un des derniers modèles d'ordinateurs de la CIA détecte, par recoupements, un possible problème à venir du côté de Hong Kong. Malko y est envoyé pour faire le point sur la situation. De Hong Kong à Macao, Malko doit rencontrer un certain Cheng Chang, qui avait déclaré avoir des renseignements très importants sur une éventuelle attaque chinoise sur Hong Kong, alors dépendant de la couronne britannique, mais l'homme est mort dans un crash aérien dû à un attentat. Malko rencontrera ainsi successivement trois femmes qui prétendent être les veuves de Cheng Chang. Il découvrira aussi un complot communiste semblant viser le Coral Sea, porte-avions géant de la 7e flotte américaine, de retour d'opérations au Viêt Nam, qui va bientôt faire escale à Hong Kong.