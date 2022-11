Les mailleurs sociaux un nouveau métier à tisser des liens

Ce livre, travaillé à la manière d'un scénario de film, propose une réflexion sur l'utilisation des outils connectés dans les pratiques professionnelles de coordination de parcours, à travers de nombreux récits mettant en scène des personnes en situation de handicap, leurs proches et tous les acteurs prenant part à la narration. Loin de s'opposer, humains et technologie se mettent en réseau pour s'adapter à l'imprévisibilité des situations rencontrées. A leur manière, tous contribuent à favoriser le pouvoir d'agir des personnes concernées et de leurs aidants en proposant une forme inédite du prendre soin : le " care à distance ". Cette nouvelle modalité d'intervention sociale, à l'avant-garde garde des professions dont la mission est d'accompagner des personnes en situation de vulnérabilité, vise à être mise en oeuvre dans d'autres dispositifs du travail social, médico-social et bien au-delà. Prendre conscience des potentiels et limites de la dématérialisation dans des métiers basés sur les relations humaines s'avère désormais indispensable pour mener à bien les missions confiées.