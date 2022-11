Quand Maurice, qui héberge son ami Fabien après que ce dernier s'est retrouvé sans emploi puis sans logement, le surprend en train de se branler dans le canapé du salon, il voit rouge et décide d'employer les grands moyens : si Fabien veut continuer à profiter de son hospitalité, il devra porter une cage de chasteté ! Ce premier épisode de soumission donne des idées à Maurice, célibataire frustré sexuellement, et bientôt Fabien devient Nathalie et y prend goût. Récit cru, rocambolesque et émouvant de travestissement et de transition sexuelle, L'Apprentie femelle rend aussi hommage aux sexualités alternatives et aux chemins de vies qui se déroulent hors des sentiers battus.