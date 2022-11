Le livre compagnon d'Apocalypse : Le Crépuscule d'Hitler, la série événement d'Isabelle Clarke et Daniel Costelle consacrée à la Seconde Guerre mondiale. Suivie par près de 8 millions de téléspectateurs, la série Apocalypse retrace l'histoire des deux guerres mondiales, de l'origine de la Première à la fin de la Seconde. Basée sur des images d'archives restaurées et colorisées, elle aborde les grands événements de la guerre. Cet ouvrage, enrichi par les archives de Serge Klarsfeld, décrit les derniers instants du Führer et de la Seconde Guerre mondiale : l'Armée rouge enfonce le Front de l'Est, les Alliés s'apprêtent à débarquer en Normandie...