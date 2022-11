Le Zen et l'Art de sauver la planète

Le message d'espoir de Thich Nhat Hanh aux générations futures En ces temps troublés, nous aspirons tous à un monde meilleur. Mais nombre d'entre nous se sentent impuissants et incertains face aux enjeux climatiques et sociaux. Thich Nhat Hanh répond à ces doutes avec une clarté fulgurante : la seule chose que nous avons le pouvoir de changer est notre esprit. Il ne s'agit pas ici d'apprendre à recycler ou à réduire sa consommation de biens matériels, mais à être une meilleure personne. Cet ouvrage, riche en paraboles bouddhistes inspirantes et en méditations accessibles à tous, offre une voie à suivre. C'est en devenant plus calmes, plus compatissants et plus attentifs envers nous-mêmes que nous pourrons agir ensemble pour sauver la planète et l'humanité. Thich Nhat Hanh raconte comme les enseignements du Bouddha et sa pratique de la pleine conscience ont servi son action engagée tout au long de sa vie. En marchant sur ses pas, nous pourrons à notre tour contribuer à la création d'un monde plus harmonieux, dans lequel tout le vivant est respecté. " J'ai souvent dit qu'un seul bouddha ne suffifirait pas ; nous avons besoin d'un éveil collectif. Nous avons tous besoin de devenir des bouddhas si nous voulons que notre planète ait une chance de s'en sortir. "