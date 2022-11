Un Noël à Eaton Square

Que se trame-t-il réellement chez les Harcourt ? Alors qu'elle s'apprête à quitter le foyer de Charlotte et Thomas Pitt où elle travaille, la domestique Gracie reçoit la visite de Millie, la fille d'une de ses amies, et ce, juste avant Noël. Millie a peur : des objets disparaissent de la cuisine où elle est employée, et elle ne peut risquer d'être mise à la porte car elle n'a nulle part où aller depuis la mort de sa mère, et ne saurait où chercher une autre position. Gracie décide donc de l'aider à éclaircir ce mystère et se rend dans la maison en question. Gracie se présente donc chez les patrons de Millie, sous prétexte que cette dernière est malade et qu'elle vient la remplacer. Tout semble normal, mais Gracie voit bien que quelque-chose cloche. Après avoir interrogé plusieurs des membres du personnel de la maison, elle apprend que jamais personne ne s'occupe " d'elle ". Mais qui est " elle " ? Au fur et à mesure de ses discussions, Gracie découvre qu'une vieille femme est enfermée dans une chambre d'une aile isolée de la maison. Il s'agit de la mère du maître de maison, dont les domestiques s'occupent comme ils peuvent dans le dos de leurs patrons. Ces derniers, loin de prendre soin de la vieille dame, semblent chercher à précipiter sa mort. De plus, le couple se dispute souvent et Gracie les surprend à discuter argent, se demandant lequel de leurs employés ils devraient renvoyer afin de faire des économies. L'enquêtrice doit comprendre ce qui se trame réellement dans cette maison et découvrir qui vole dans les cuisines, et ce avant Noël, puisqu'elle a promis à sa famille qu'elle serait de retour pour cette date ; Gracie se retrouve donc dans un dilemme, entre partir même si le mystère n'est pas résolu et faire risquer le renvoi à ses collègues temporaires et manquer les fêtes de fin d'année avec ses propres enfants.