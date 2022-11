Journal Positif

Remi Rodriguez : " Ceci n'est qu'un témoignage, le mien. Ce qu'il a d'universel réside dans le message de bienveillance qu'il souhaite diffuser et la pulsion de vie qui m'a poussé à l'écrire. " Mehdi Reynard : " Plus qu'un catalyseur, l'illustration est mon moyen d'expression pour faire entendre ma voix. C'est de cette façon que je défends mes convictions et les causes qui me touchent. " Le SIDA n'est pas la seule maladie à combattre, la sérophobie enferme dans le silence et parfois tue les personnes atteintes par le VIH. C'est pour lutter contre cette exclusion, les idées reçues et dire aux malades "vous n'êtes pas seul. e. s" que ce projet à vue le jour.