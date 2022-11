Abolition - Ils ne votent pas, mais ont des droits. A nous de les gagner pour eux

Ils ne votent pas, mais ont des droits. A nous de les gagner pour eux. Abolition : suppression d'une coutume, d'une situation. Abolition des privilèges, abolition de l'esclavage, abolition de la peine de mort. Les abolitions sont des marches vers plus d'humanité. Une nouvelle abolition s'impose pour poursuivre le chemin. Elle concerne une pratique déjà interdite en France mais qui se déroule pourtant dans certaines régions en raison d'une exception inscrite dans la loi : la corrida. Cette barbarie publique, où l'on torture et tue sous les applaudissements, n'a plus sa place dans notre société. Elle est d'ailleurs massivement rejetée par l'opinion. Il est du devoir des représentants de la nation d'y mettre un terme et d'ouvrir la voie à une nouvelle page de l'histoire des droits des animaux en France. Mais il ne faudra pas s'arrêter là. D'autres sujets attendent les législateurs : réforme de la chasse, de l'expérimentation animale, de l'abattage rituel, de l'élevage... Les animaux ont besoin que nous les protégions de nous-mêmes : leurs droits sont nos devoirs. Ce texte bref est un cri aux consciences pour que commence enfin la révolution animale.